В Перу камера наблюдения зафиксировала светящийся объект с постоянно изменяющимися формами
В сетях было опубликовано видео, сделанное камерой наблюдения из перуанского города Баврранка. Она зафиксировала светящийся объект с постоянно изменяющимися формами, зависший перед объективом на длительное время.
Несмотря на плохое качество материала, он сразу вызвал интерес у людей, которые не сомневались в его подлинности. Многие зрители приняли необычный феномен за НЛО, а скептики упомянули о бликах уличного освещения, создавших очередную иллюзию. Некоторые лица считают вспышку редким природным явлением, аналогичным Брокенскому призраку.
Местные жители после небольшого удивления позитивно восприняли загадочное зрелище. Камеры наблюдения установлены в нескольких местах небольшого городка, но до сих пор не показали ничего необычного, так что появление объекта можно было ассоциировать с чудом.
Несмотря на плохое качество материала, он сразу вызвал интерес у людей, которые не сомневались в его подлинности. Многие зрители приняли необычный феномен за НЛО, а скептики упомянули о бликах уличного освещения, создавших очередную иллюзию. Некоторые лица считают вспышку редким природным явлением, аналогичным Брокенскому призраку.
Местные жители после небольшого удивления позитивно восприняли загадочное зрелище. Камеры наблюдения установлены в нескольких местах небольшого городка, но до сих пор не показали ничего необычного, так что появление объекта можно было ассоциировать с чудом.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30