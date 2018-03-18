В Перу камера наблюдения зафиксировала светящийся объект с постоянно изменяющимися формами

Несмотря на плохое качество материала, он сразу вызвал интерес у людей, которые не сомневались в его подлинности. Многие зрители приняли необычный феномен за НЛО, а скептики упомянули о бликах уличного освещения, создавших очередную иллюзию. Некоторые лица считают вспышку редким природным явлением, аналогичным Брокенскому призраку.Местные жители после небольшого удивления позитивно восприняли загадочное зрелище. Камеры наблюдения установлены в нескольких местах небольшого городка, но до сих пор не показали ничего необычного, так что появление объекта можно было ассоциировать с чудом.