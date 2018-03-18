Антон Гусев общего с Феофилактовой сына повел в сауну

Антон, несмотря на то, что развелся с Феофилактовой, продолжает заботиться о сыне и старается проводить с ним больше времени. Недавно парень решил показать своим поклонникам, как он отдыхает с ребенком.На своей странице в социальных сетях Гусев опубликовал фотографию, на которой он сидит вместе с сыном в сауне. В описании к данной записи экс-участник «Дома-2» написал, что всегда будет прививать сыну спорт и здоровый образ жизни.Подписчики похвалили Антона за то, что он проводит время с ребенком. Однако нашлись и те, кто назвали Гусева «отцом на выходные». По их мнению, бывший участник скандального реалити-шоу почти не уделяет внимания сыну, а фотографии выставляет для отчетности перед фанатами.