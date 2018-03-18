Ученые: С помощью ускорителя частиц была восстановлена уникальная рукопись хирурга Галена

Оказалось, что в 6 веке ученый из монастыря Святой Екатерины перевел труды античного целителя, после чего ее просто соскоблили с материала, чтобы записать другие тексты. Тогда христиане испытывали недостаток в бумаге, а потому решили заменить древний раритет своими аналогами.Эксперты заподозрили, что в нем скрыта тайна, но ультрафиолетовое и инфракрасное излучение не смогло дать положительных результатов. Тогда было решено применить новый метод, открывший ценное наследие врача, записанное на сирийском языке.