В сеть выложили рендеры модели Lincoln Sentinel

В длину седан Lincoln Sentinel составляет 5 540 мм, в нём совмещён ретро-футуристический дизайн и фамильные черты бывших «Линкольнов». При этом автомобиль на ренднрах напоминает концепт Renault Initiale, который позднее превратился в Vel Satis.В подкапотном пространстве Sentinel предполагается установка силового агрегата V12. О других технических и динамических характеристиках автомобиля ничего не сообщается. При этом общая масса транспортного средства могла бы составит менее двух тонн.Стоит отметить, что концепт Lincoln Sentinel был представлен в Детройте в 1995 году, после чего его передали в американский музей автомобилей, расположенный в штате Южная Каролина, где он простоял долгое время. В 2009 году машина была продана в частные руки.