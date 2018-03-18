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В сеть выложили рендеры модели Lincoln Sentinel

В сеть выложили рендеры модели Lincoln Sentinel, которая в XXI веке может прийти на смену Continental. Своё видение флагмана представили независимые дизайнеры.

В сеть выложили рендеры модели Lincoln Sentinel


В длину седан Lincoln Sentinel составляет 5 540 мм, в нём совмещён ретро-футуристический дизайн и фамильные черты бывших «Линкольнов». При этом автомобиль на ренднрах напоминает концепт Renault Initiale, который позднее превратился в Vel Satis.

В подкапотном пространстве Sentinel предполагается установка силового агрегата V12. О других технических и динамических характеристиках автомобиля ничего не сообщается. При этом общая масса транспортного средства могла бы составит менее двух тонн.

Стоит отметить, что концепт Lincoln Sentinel был представлен в Детройте в 1995 году, после чего его передали в американский музей автомобилей, расположенный в штате Южная Каролина, где он простоял долгое время. В 2009 году машина была продана в частные руки.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:20
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