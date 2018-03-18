Во время посещения корабля-музея туристы увидели призрак супруги адмирала Нельсона

В сюжете четко видна женская призрачная фигура в старинном наряде, которая прогуливается рядом с пушками. Свидетели события захотели ближе рассмотреть загадочный фантом, но он просто растворился в воздухе. Исследователи после просмотра записи даже не сомневались, что это была безутешная вдова адмирала, оплакивавшая его кончину много лет. Она часто болела и больше не вышла замуж, а сейчас продолжает посещать корабль своего избранника.Многие гости часто замечали на “HMS Victory” фигуру капитана и этой дамы, но раньше никому не удавалось зафиксировать присутствие привидений в залах музея. Сотрудники никогда не надевают такие наряды, так что ролик стал новым доказательством реального существования жизни в ином мире.