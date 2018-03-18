Во время посещения корабля-музея туристы увидели призрак супруги адмирала Нельсона
Туристы любят во время посещения Портсмута подниматься на корабль, который с 1765 года видел много сражений и смертельное ранение адмирала Нельсона. Однако в этот раз люди заметили в музее призрак его супруги и запечатлели его на видео.
В сюжете четко видна женская призрачная фигура в старинном наряде, которая прогуливается рядом с пушками. Свидетели события захотели ближе рассмотреть загадочный фантом, но он просто растворился в воздухе. Исследователи после просмотра записи даже не сомневались, что это была безутешная вдова адмирала, оплакивавшая его кончину много лет. Она часто болела и больше не вышла замуж, а сейчас продолжает посещать корабль своего избранника.
Многие гости часто замечали на “HMS Victory” фигуру капитана и этой дамы, но раньше никому не удавалось зафиксировать присутствие привидений в залах музея. Сотрудники никогда не надевают такие наряды, так что ролик стал новым доказательством реального существования жизни в ином мире.
В сюжете четко видна женская призрачная фигура в старинном наряде, которая прогуливается рядом с пушками. Свидетели события захотели ближе рассмотреть загадочный фантом, но он просто растворился в воздухе. Исследователи после просмотра записи даже не сомневались, что это была безутешная вдова адмирала, оплакивавшая его кончину много лет. Она часто болела и больше не вышла замуж, а сейчас продолжает посещать корабль своего избранника.
Многие гости часто замечали на “HMS Victory” фигуру капитана и этой дамы, но раньше никому не удавалось зафиксировать присутствие привидений в залах музея. Сотрудники никогда не надевают такие наряды, так что ролик стал новым доказательством реального существования жизни в ином мире.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10