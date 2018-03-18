АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Во время посещения корабля-музея туристы увидели призрак супруги адмирала Нельсона

Туристы любят во время посещения Портсмута подниматься на корабль, который с 1765 года видел много сражений и смертельное ранение адмирала Нельсона. Однако в этот раз люди заметили в музее призрак его супруги и запечатлели его на видео.

Во время посещения корабля-музея туристы увидели призрак супруги адмирала Нельсона


В сюжете четко видна женская призрачная фигура в старинном наряде, которая прогуливается рядом с пушками. Свидетели события захотели ближе рассмотреть загадочный фантом, но он просто растворился в воздухе. Исследователи после просмотра записи даже не сомневались, что это была безутешная вдова адмирала, оплакивавшая его кончину много лет. Она часто болела и больше не вышла замуж, а сейчас продолжает посещать корабль своего избранника.



Многие гости часто замечали на “HMS Victory” фигуру капитана и этой дамы, но раньше никому не удавалось зафиксировать присутствие привидений в залах музея. Сотрудники никогда не надевают такие наряды, так что ролик стал новым доказательством реального существования жизни в ином мире.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Перу камера наблюдения зафиксировала светящийся
Ученые: С помощью ускорителя частиц была
Кристина Дерябина призналась, что нашла на
Министерство обороны: Заключено контрактов на 3
Во время посещения корабля-музея туристы увидели
Пользователи раскритиковали Ксению Бородину за
На озере Лох-Несс британец запечатлел на камеру
Volkswagen Arteon выпустят в кузове универсал
Бизнес-седан Toyota Camry локальной сборки скоро
Антон Гусев общего с Феофилактовой сына повел в
Новый Ford Explorer в России появится в продаже
Британец, не прошедший фейс-контроль, протаранил
Ученые: Весенняя морковь может спровоцировать
Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице
Виктория Боня устроила для своей дочери сказочный
Ученые: Лекарства для беременных будут
Анастасия Волочкова сделала новую прическу и
Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого
Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный
Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет
Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца
Марат Башаров подтвердил, что в «Битве
Subway Surfers скачана на Android устройства
Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы
Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки
Зловещие существа после родового проклятия
Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы
Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Просмотреть все новости