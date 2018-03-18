BMW X3 xDrive30i получит экономичный двигатель

Особенностью новой версии авто станет удобный салон, имеющий большую торпеду, а также семидюймовый монитор. Внешний вид авто получился сдержанным, а также классическим. В транспортном средстве немного была увеличена плоская радиаторная решётка. Передняя оптика была несколько закруглена. Транспортное средство получило силовую установку с турбонаддувом, а также объемом на два литра. Мощность силового агрегата будет достигать от 230 лошадей до 309 лошадей. Она зависит от версии авто.В рамках тест-драйва полноприводная вариация авто смогла осуществить разгон до 60 миль/час за 6,2 сек. В топовой версии планируют установить механическую восьмиступенчатую трансмиссию. Точная дата премьеры авто BMW X3 xDrive30i держится пока в секрете.