BMW X3 xDrive30i получит экономичный двигатель
BMW X3 xDrive30i оснастят экономным силовым агрегатом. Представителями бренда отмечается, что транспортное средство на 100 километров по трассе будет расходовать 6,7 литров горючего.
Особенностью новой версии авто станет удобный салон, имеющий большую торпеду, а также семидюймовый монитор. Внешний вид авто получился сдержанным, а также классическим. В транспортном средстве немного была увеличена плоская радиаторная решётка. Передняя оптика была несколько закруглена. Транспортное средство получило силовую установку с турбонаддувом, а также объемом на два литра. Мощность силового агрегата будет достигать от 230 лошадей до 309 лошадей. Она зависит от версии авто.
В рамках тест-драйва полноприводная вариация авто смогла осуществить разгон до 60 миль/час за 6,2 сек. В топовой версии планируют установить механическую восьмиступенчатую трансмиссию. Точная дата премьеры авто BMW X3 xDrive30i держится пока в секрете.
Особенностью новой версии авто станет удобный салон, имеющий большую торпеду, а также семидюймовый монитор. Внешний вид авто получился сдержанным, а также классическим. В транспортном средстве немного была увеличена плоская радиаторная решётка. Передняя оптика была несколько закруглена. Транспортное средство получило силовую установку с турбонаддувом, а также объемом на два литра. Мощность силового агрегата будет достигать от 230 лошадей до 309 лошадей. Она зависит от версии авто.
В рамках тест-драйва полноприводная вариация авто смогла осуществить разгон до 60 миль/час за 6,2 сек. В топовой версии планируют установить механическую восьмиступенчатую трансмиссию. Точная дата премьеры авто BMW X3 xDrive30i держится пока в секрете.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20