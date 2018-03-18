В Ленобласти пассажирский поезд насмерть сбил двух девушек
В Ленинградской области скоростной пассажирский поезд сбил насмерть двух девушек, шедших по железнодорожному полотну.
По сообщению следственных органов, трагический случай произошел на 75 километре железнодорожного перегона Назия–Жихарево Кировского района.
Из предварительных данных известно, что две девушки-однолетки 1991 года рождения, возвращались домой по железнодорожным путям. Приближения скоростного пассажирского поезда «Ласточка» они не услышали, ибо шли к поезду спиной и, возможно, встречный ветер относил звук поезда в сторону. Наезд локомотива, в результате, стал причиной травм, несовместимых с жизнью.
На месте происшествия следственной группой устанавливаются дополнительные обстоятельства.
По сообщению следственных органов, трагический случай произошел на 75 километре железнодорожного перегона Назия–Жихарево Кировского района.
Из предварительных данных известно, что две девушки-однолетки 1991 года рождения, возвращались домой по железнодорожным путям. Приближения скоростного пассажирского поезда «Ласточка» они не услышали, ибо шли к поезду спиной и, возможно, встречный ветер относил звук поезда в сторону. Наезд локомотива, в результате, стал причиной травм, несовместимых с жизнью.
На месте происшествия следственной группой устанавливаются дополнительные обстоятельства.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:10