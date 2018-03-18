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В Ленобласти пассажирский поезд насмерть сбил двух девушек

В Ленинградской области скоростной пассажирский поезд сбил насмерть двух девушек, шедших по железнодорожному полотну.

В Ленобласти пассажирский поезд насмерть сбил двух девушек


По сообщению следственных органов, трагический случай произошел на 75 километре железнодорожного перегона Назия–Жихарево Кировского района.

Из предварительных данных известно, что две девушки-однолетки 1991 года рождения, возвращались домой по железнодорожным путям. Приближения скоростного пассажирского поезда «Ласточка» они не услышали, ибо шли к поезду спиной и, возможно, встречный ветер относил звук поезда в сторону. Наезд локомотива, в результате, стал причиной травм, несовместимых с жизнью.

На месте происшествия следственной группой устанавливаются дополнительные обстоятельства.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:10
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