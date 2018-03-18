В Ленобласти пассажирский поезд насмерть сбил двух девушек

По сообщению следственных органов, трагический случай произошел на 75 километре железнодорожного перегона Назия–Жихарево Кировского района.Из предварительных данных известно, что две девушки-однолетки 1991 года рождения, возвращались домой по железнодорожным путям. Приближения скоростного пассажирского поезда «Ласточка» они не услышали, ибо шли к поезду спиной и, возможно, встречный ветер относил звук поезда в сторону. Наезд локомотива, в результате, стал причиной травм, несовместимых с жизнью.На месте происшествия следственной группой устанавливаются дополнительные обстоятельства.