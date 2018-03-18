Виктория Боня устроила для своей дочери сказочный день рождения в Монако

На один день девочка смогла почувствовать себя самой настоящей принцессой. Шикарное платье, идеальная прическа, множество гостей и торт от самого знаменитого кондитера Москвы — о таком празднике любая девочка может только мечтать. Однако не у каждой имеется папа-миллионер Алекс Смерфит, взявший на себя все затраты.Начался день Анджелины с парикмахерской, где ей уложили волосы, а также помогли надеть роскошное белое платье, которое выбрали заранее. Затем малышка с мамой отправились в одно из лучших заведений Монако, где ее ждали отец Алекс Смерфит и друзья.Несмотря на расставание с Боней, мужчина продолжает общаться с дочерью, уделяя ей много внимания. Парочка, кстати, вместе с наследницей в начале года отдыхали в Ирландии, что вызывало слухи о восстановлении отношений бывших возлюбленных. Однако позже оказалось, что сердце Бони уже занято. Девушка закрутила роман с известным французским футболистом.