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Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого бизнеса Антона Гусева

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев постоянно хвастается, как много он зарабатывает в своем сетевом бизнесе, и какие дорогие подарки дарят ему за хорошую работу.

Тем не менее, Алена Вражевская рассказала, что с сетевым маркетингом Антона связываться не стоит. Она заверила, что речь и вовсе идет о рабстве, в котором находятся сотрудники компании. Свидетельство очередного человека подтверждает, что новичкам нет смысла связываться с тем местом, где им придется пахать, как рабам.

Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого бизнеса Антона Гусева

По словам Алены, ни о каких подарках там нет и речи, а за мерседес, которым постоянно хвастается мужчина, ему приходится расплачиваться из собственного кармана. Добиться успехов в компании могут разве что непринципиальные люди, готовые всех и всюду подставлять, прекрасно это осознавая.

Ситуацию усложняет и то, что продукция компании Антона, совершеннее отвратительная, поэтому подыскивать потенциальных клиентов довольно проблематично. Сама Вражевская отправляет всех подальше, кто пытается ей предложить присоединиться к столь проблемному бизнесу.

«Гусь всех разводит, и некоторые еще попадаются. Чобанян с Кулешовой тоже там отираются», «Нормальные на такой развод не попадутся, а те, кто хотят ничего не делать и грести бабки, влетят, но их не жалко. Через «не хочу» заставят работать», - рассуждают зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39
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