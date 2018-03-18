Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого бизнеса Антона Гусева

«Гусь всех разводит, и некоторые еще попадаются. Чобанян с Кулешовой тоже там отираются», «Нормальные на такой развод не попадутся, а те, кто хотят ничего не делать и грести бабки, влетят, но их не жалко. Через «не хочу» заставят работать», - рассуждают зрители.

Тем не менее, Алена Вражевская рассказала, что с сетевым маркетингом Антона связываться не стоит. Она заверила, что речь и вовсе идет о рабстве, в котором находятся сотрудники компании. Свидетельство очередного человека подтверждает, что новичкам нет смысла связываться с тем местом, где им придется пахать, как рабам.По словам Алены, ни о каких подарках там нет и речи, а за мерседес, которым постоянно хвастается мужчина, ему приходится расплачиваться из собственного кармана. Добиться успехов в компании могут разве что непринципиальные люди, готовые всех и всюду подставлять, прекрасно это осознавая.Ситуацию усложняет и то, что продукция компании Антона, совершеннее отвратительная, поэтому подыскивать потенциальных клиентов довольно проблематично. Сама Вражевская отправляет всех подальше, кто пытается ей предложить присоединиться к столь проблемному бизнесу.