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BMW и Audi откажутся от производства автомобилей с 12-цилиндровыми двигателями

Баварские автопроизводители в феврале этого года сообщили о снятии с производства автомобиля BMW M760Li, комплектующегося 12-цилиндровым агрегатом. Следом за компанией BMW последовал автоконцерн Audi, заявив, что седан Audi A8 будет последним автомобилем с двигателем на 12 цилиндров.

BMW и Audi откажутся от производства автомобилей с 12-цилиндровыми двигателями


Немецкие автопроизводители отказываются от 12-цилиндровых силовых установок в связи с тем, что их тяжело приспособить под требуемые экологические нормативы. Ко всему прочему данные силовые агрегаты не очень то востребованы, а это не окупает работу инженеров, которые занимаются их производством.

Однако полностью от разработки 12-цилиндровых двигателей немецкие автопроизводители отказываться не собираются. В частности, компания BMW намерена в дальнейшем оснащать 12-цилиндровыми агрегатами автомобили премиального бренда Rolls-Royce. В свою очередь автоконцерн Volkswagen планирует комплектовать аналогичными силовыми агрегатами транспортные средства бренда Bentley.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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