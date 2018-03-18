BMW и Audi откажутся от производства автомобилей с 12-цилиндровыми двигателями

Немецкие автопроизводители отказываются от 12-цилиндровых силовых установок в связи с тем, что их тяжело приспособить под требуемые экологические нормативы. Ко всему прочему данные силовые агрегаты не очень то востребованы, а это не окупает работу инженеров, которые занимаются их производством.Однако полностью от разработки 12-цилиндровых двигателей немецкие автопроизводители отказываться не собираются. В частности, компания BMW намерена в дальнейшем оснащать 12-цилиндровыми агрегатами автомобили премиального бренда Rolls-Royce. В свою очередь автоконцерн Volkswagen планирует комплектовать аналогичными силовыми агрегатами транспортные средства бренда Bentley.