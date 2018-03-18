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На российских дорогах в камуфляже снова замечена LADA Granta FL

Специалисты российского автоконцерна «АвтоВАЗ» занимаются разработкой обновлённой версии LADA Granta с приставкой FL. Ранее данную модель очевидцы видели на дорогах общего пользования, при этом автомобиль был скрыт под камуфляжную плёнку.

На российских дорогах в камуфляже снова замечена LADA Granta FL


Накануне в сеть выложили фотографии автомобиля LADA Granta FL по-прежнему скрытого под камуфляжное покрытие. Новый автомобиль запечатлели на дорогах общего пользования в Самарской области.

Эксперты после того, как рассмотрели фотографии пришли к выводу, что новая модель получила багажник больших размеров, при этом сам автомобиль получил более раздутый кузов. Также специалисты отмечают, что автомобиль спереди по оформлению имеет сходство с LADA Vesta. К тому же отмечается, что шильдик с надписью « FL» находится не на бампере, а на крышке багажного отделения.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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