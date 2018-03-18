На российских дорогах в камуфляже снова замечена LADA Granta FL

Накануне в сеть выложили фотографии автомобиля LADA Granta FL по-прежнему скрытого под камуфляжное покрытие. Новый автомобиль запечатлели на дорогах общего пользования в Самарской области.Эксперты после того, как рассмотрели фотографии пришли к выводу, что новая модель получила багажник больших размеров, при этом сам автомобиль получил более раздутый кузов. Также специалисты отмечают, что автомобиль спереди по оформлению имеет сходство с LADA Vesta. К тому же отмечается, что шильдик с надписью « FL» находится не на бампере, а на крышке багажного отделения.