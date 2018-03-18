Volkswagen Arteon выпустят в кузове универсал

Стоит отметить, что Volkswagen Arteon производители позиционируют в качестве люксового автомобиля. Презентация автомобиля в кузове фастбек состоялась весной прошлого года. За год реализаций на европейском рынке автомобиль был продан в количестве 10 000 экземпляров.Под капотом универсала Arteon Shooting Brake будет установлен 6-цилиндровый двигатель ёмкостью 3,6 литра, которым комплектуется актуальная генерация кроссовера Atlas.На американском рынке актуальная генерация Volkswagen Arteon предлагается с турбированным двигателем ёмкостью 2,0 литра производительностью 268 лошадиных сил, работает он на пару с автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. Привод у автомобиля полный 4Motion или передний.В оснащение базовой модификации числится 3-зонный климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и другие функции.