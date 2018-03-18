Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в своем Instagram видео, где показала, как ее семья проводит выходные.
Короткий ролик передает веселое настроение команды, которая собралась в загородном клубе «Лачи», чтобы поиграть в лазертаг.
«Мы нашу команду назвали Вонючки. Выиграли два раза», - делится впечатлениями Бородина. Рядом с ведущей телестройки ее муж Курбан Омаров, а также дочка Маруся и сын ее супруга от первого брака Омар.
Поклонники семьи Бородиной нашли забавным название команды Ксении и назвали ведущую «юморной», а всю ее семью «суперпозитивчиками».
Хейтеры посчитали, что такая игра не для детей и отметили, что отец, то есть Курбан, подает плохой пример детям, играя в войну.
Короткий ролик передает веселое настроение команды, которая собралась в загородном клубе «Лачи», чтобы поиграть в лазертаг.
«Мы нашу команду назвали Вонючки. Выиграли два раза», - делится впечатлениями Бородина. Рядом с ведущей телестройки ее муж Курбан Омаров, а также дочка Маруся и сын ее супруга от первого брака Омар.
Поклонники семьи Бородиной нашли забавным название команды Ксении и назвали ведущую «юморной», а всю ее семью «суперпозитивчиками».
Хейтеры посчитали, что такая игра не для детей и отметили, что отец, то есть Курбан, подает плохой пример детям, играя в войну.