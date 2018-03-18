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Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в своем Instagram видео, где показала, как ее семья проводит выходные.

Короткий ролик передает веселое настроение команды, которая собралась в загородном клубе «Лачи», чтобы поиграть в лазертаг.

Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»

«Мы нашу команду назвали Вонючки. Выиграли два раза», - делится впечатлениями Бородина. Рядом с ведущей телестройки ее муж Курбан Омаров, а также дочка Маруся и сын ее супруга от первого брака Омар.

Поклонники семьи Бородиной нашли забавным название команды Ксении и назвали ведущую «юморной», а всю ее семью «суперпозитивчиками».

Хейтеры посчитали, что такая игра не для детей и отметили, что отец, то есть Курбан, подает плохой пример детям, играя в войну.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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