Поклонникам не понравился новый образ Маргариты Овсянниковой

Овсянникова после ухода решила поменять свой стиль поведения. Теперь она перестала вести себя как беззащитная и слабая девушка, которой постоянно нужна чья-либо помощь и поддержка.После таких перемен многие поклонники поменяли свое отношение к Саймону Марданшину, так как поверили в недоброжелательность Маргариты. Ведь еще совсем недавно парня обвиняли в жестоком обращении с девушками, однако уже сейчас парня пытаются оправдать.Многие фанаты «Дома-2» считают, что уход Овсянниковой послужит многим на пользу. По их мнению, именно поведение девушки, ее новый стиль стали причиной многих проблем Марго с парнями.Стоит добавить, что, несмотря на такое большое количество негатива со стороны пользователей в адрес Овсянниковой, ее популярность продолжает расти. Уже сейчас на ее страницу в социальных сетях подписано более 200 тысяч человек.