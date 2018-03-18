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Поклонникам не понравился новый образ Маргариты Овсянниковой

Звезда телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова после своего ухода с шоу сменила образ, однако фанаты раскритиковали ее новый стиль поведения.

Овсянникова после ухода решила поменять свой стиль поведения. Теперь она перестала вести себя как беззащитная и слабая девушка, которой постоянно нужна чья-либо помощь и поддержка.

Поклонникам не понравился новый образ Маргариты Овсянниковой

После таких перемен многие поклонники поменяли свое отношение к Саймону Марданшину, так как поверили в недоброжелательность Маргариты. Ведь еще совсем недавно парня обвиняли в жестоком обращении с девушками, однако уже сейчас парня пытаются оправдать.

Многие фанаты «Дома-2» считают, что уход Овсянниковой послужит многим на пользу. По их мнению, именно поведение девушки, ее новый стиль стали причиной многих проблем Марго с парнями.

Стоит добавить, что, несмотря на такое большое количество негатива со стороны пользователей в адрес Овсянниковой, ее популярность продолжает расти. Уже сейчас на ее страницу в социальных сетях подписано более 200 тысяч человек.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:04
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