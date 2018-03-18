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Алена Савкина переживает из-за проблем в отношениях с Ильей Яббаровым

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина поделилась своими переживаниями касаемо их отношений с Ильей Яббаровым.

Алена дала Илье второй шанс, однако теперь постоянно боится вновь быть обманутой. Девушка призналась, что ей очень тяжело, когда к Яббарову кто-то начинает проявлять интерес. Савкина постоянно испытывает ревность, когда ее мужчина общается с кем-то.

Алена Савкина переживает из-за проблем в отношениях с Ильей Яббаровым

Участница рассказала, что у Ильи манера общения с девушками очень часто напоминает флирт. Поэтому Алене тяжело отличить простую дружескую беседу от заигрываний. Савкине не нравится такой стиль разговора, однако изменить Яббарова она уже не может.

Теперь Алена не знает, как ей поступить. С одной стороны, она любит и хочет быть с Ильей, но с другой – не может принять его стиль общения с другими девушками. Однако Савкина не спешит принимать окончательное решение, предпочитая положиться на судьбу.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:11
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