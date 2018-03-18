Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом

"Кайф... Делюсь с вами этой красотой", - подписывает пост Оля.

Артистка восхищается засыпающей природой у кромки моря и ей даже довелось познакомиться с лебедями, которые привели ее в неописуемый восторг.Поклонники согласились с Бузовой, что закат шикарный и отметили. Что Ольга «как девчонка, такая искренняя».Почему то именно эта публикация вызвала у хейтеров особое неприятие и они поспешили написать много гадостей певице. Отметив и ее «больную ножку», и то, что она лебедей сначала приняла за гусей.Фанаты порекомендовали Ольге Бузовой не обращать внимания на негатив и продолжать радоваться жизни.