Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной Александром Гобозовым Кате Зиновьевой
Несмотря на расставание Александра Гобозова и Кати Зиновьевой, участник «Дома-2» решил доказать, что слово свое он держит, а потому, все равно подарил девушке шубу. Однако Катя разочаровалась, увидев непонятного кроя пиджак, сделанный из искусственного меха.
Катя Зиновьева вызвала насмешки со стороны телезрителей проекта. А все благодаря Саше Гобозову, который решил порадовать бывшую любимую женщину, обещанным еще во время отношений подарком. Мужчина преподнес брюнетке шубу, вот только она вызвала у девушки одно разочарование.
Пользователи Сети посмеялись над Катей, рассматривая пиджак странного кроя, в котором больше подойдет участвовать в съемках фильма о событиях 19-го века или же танцевать канкан. Злопыхатели язвят, что девушка получила именно ту шубу, которая полагается ей за дешевое поведение.
К тому же, многие удивлены разочарованием Кати, которая, по всей видимости, решила, что Саша Гобозов потратит на нее кругленькую сумму.
Катя Зиновьева вызвала насмешки со стороны телезрителей проекта. А все благодаря Саше Гобозову, который решил порадовать бывшую любимую женщину, обещанным еще во время отношений подарком. Мужчина преподнес брюнетке шубу, вот только она вызвала у девушки одно разочарование.
Пользователи Сети посмеялись над Катей, рассматривая пиджак странного кроя, в котором больше подойдет участвовать в съемках фильма о событиях 19-го века или же танцевать канкан. Злопыхатели язвят, что девушка получила именно ту шубу, которая полагается ей за дешевое поведение.
К тому же, многие удивлены разочарованием Кати, которая, по всей видимости, решила, что Саша Гобозов потратит на нее кругленькую сумму.
«Смешная Катька. Неужели верила, что Гобоз что-то стоящее подарит?», «Пусть радуется и такой. На халяву очень даже неплохой вариант», «А с чего вдруг он должен был что-то дарить?», «Какую бесплатно дали, ту и подарил», - смеются зрители «Дома-2».