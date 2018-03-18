Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной Александром Гобозовым Кате Зиновьевой

«Смешная Катька. Неужели верила, что Гобоз что-то стоящее подарит?», «Пусть радуется и такой. На халяву очень даже неплохой вариант», «А с чего вдруг он должен был что-то дарить?», «Какую бесплатно дали, ту и подарил», - смеются зрители «Дома-2».

Катя Зиновьева вызвала насмешки со стороны телезрителей проекта. А все благодаря Саше Гобозову, который решил порадовать бывшую любимую женщину, обещанным еще во время отношений подарком. Мужчина преподнес брюнетке шубу, вот только она вызвала у девушки одно разочарование.Пользователи Сети посмеялись над Катей, рассматривая пиджак странного кроя, в котором больше подойдет участвовать в съемках фильма о событиях 19-го века или же танцевать канкан. Злопыхатели язвят, что девушка получила именно ту шубу, которая полагается ей за дешевое поведение.К тому же, многие удивлены разочарованием Кати, которая, по всей видимости, решила, что Саша Гобозов потратит на нее кругленькую сумму.