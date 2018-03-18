АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной Александром Гобозовым Кате Зиновьевой

Несмотря на расставание Александра Гобозова и Кати Зиновьевой, участник «Дома-2» решил доказать, что слово свое он держит, а потому, все равно подарил девушке шубу. Однако Катя разочаровалась, увидев непонятного кроя пиджак, сделанный из искусственного меха.

Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной Александром Гобозовым Кате Зиновьевой

Катя Зиновьева вызвала насмешки со стороны телезрителей проекта. А все благодаря Саше Гобозову, который решил порадовать бывшую любимую женщину, обещанным еще во время отношений подарком. Мужчина преподнес брюнетке шубу, вот только она вызвала у девушки одно разочарование.

Пользователи Сети посмеялись над Катей, рассматривая пиджак странного кроя, в котором больше подойдет участвовать в съемках фильма о событиях 19-го века или же танцевать канкан. Злопыхатели язвят, что девушка получила именно ту шубу, которая полагается ей за дешевое поведение.

К тому же, многие удивлены разочарованием Кати, которая, по всей видимости, решила, что Саша Гобозов потратит на нее кругленькую сумму.

Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной Александром Гобозовым Кате Зиновьевой

«Смешная Катька. Неужели верила, что Гобоз что-то стоящее подарит?», «Пусть радуется и такой. На халяву очень даже неплохой вариант», «А с чего вдруг он должен был что-то дарить?», «Какую бесплатно дали, ту и подарил», - смеются зрители «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Поклонникам не понравился новый образ Маргариты
Ученые назвали продукты, вызывающие опасную
Врачи Тюменской области совершили прорыв в
Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который
Психологи назвали способы обретения популярности
Врачи Алтая разработали методику профилактики рака
Ученые: этот продукт способен заменить свойства
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего
Алена Савкина переживает из-за проблем в
Алиана Устиненко внезапно сменила имидж
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и
Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом
Пользователи Сети посмеялись над шубой подаренной
Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин
Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась
Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети
Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии
Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете
Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова
Генетики из России раскрывают тайну появление на
Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева
Прохор Шаляпин записал сына Анны Калашниковой на
Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили
Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают
Аномальный НЛО был замечен в Перу
Яна Рудковская призналась, что очень строго
Просмотреть все новости