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Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась за Ольгу Бузову в Инстаграм

Участница Comedy Woman Татьяна Морозова встала на защиту Ольги Бузовой в Инстаграм. Она опубликовала пост, в котором призвала коллег по цеху, а в частности мужчин, оставаться людьми.

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась за Ольгу Бузову в Инстаграм

Дело в том, что речь идет о недавнем оскорблении, которое певице и телеведущей нанес рэпер Мот в одном из выпусков программы «Лига плохих шуток».

Татьяна крайне возмущена от того, что в последнее время многие не особо популярные мужчины позволяют себе дерзко оскорблять теледиву, которая для этого и поводов-то не дает. Морозова считает, что рэпер перешел все границы дозволенного своей скабрезной шуткой.

Юмористка обратилась к пользователям Сети, призывая прекратить оскорблять Ольгу Бузову, выдавая все за шутки. А ведь этим занимаются совсем не женщины, а представители сильного пола, выставляя себя не в лучшем свете.

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась за Ольгу Бузову в Инстаграм

«Я сама из мира юмора и шуток и считаю, что всему есть предел. И переходить на откровенное оскорбление девушки - это перебор. Я говорю об Оле Бузовой!» - написала в комментарии Татьяна Морозова.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:34
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