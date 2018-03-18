Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась за Ольгу Бузову в Инстаграм

«Я сама из мира юмора и шуток и считаю, что всему есть предел. И переходить на откровенное оскорбление девушки - это перебор. Я говорю об Оле Бузовой!» - написала в комментарии Татьяна Морозова.

Дело в том, что речь идет о недавнем оскорблении, которое певице и телеведущей нанес рэпер Мот в одном из выпусков программы «Лига плохих шуток».Татьяна крайне возмущена от того, что в последнее время многие не особо популярные мужчины позволяют себе дерзко оскорблять теледиву, которая для этого и поводов-то не дает. Морозова считает, что рэпер перешел все границы дозволенного своей скабрезной шуткой.Юмористка обратилась к пользователям Сети, призывая прекратить оскорблять Ольгу Бузову, выдавая все за шутки. А ведь этим занимаются совсем не женщины, а представители сильного пола, выставляя себя не в лучшем свете.