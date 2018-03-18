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Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова заинтересовалась Ромой Гриценко; Бородина психует из-за критики супруга

Стали известны новые слухи и новости из жизни звезд телепроекта «Дом-2».

Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова заинтересовалась Ромой Гриценко; Бородина психует из-за критики супруга

Не вышло у Иваны Диловой ужиться с Александром Гобозовым на одной территории, и теперь девушка отправляется на Остров любви. Как сообщила брюнетка, она не сможет построить новые отношения на глазах у своего экс-возлюбленного, ведь тот постоянно пытается ее задеть. На Сейшелах же ей очень симпатизирует Роман Гриценко, который, кстати, и сам не против пообщаться с Иваной.

Саша Гобозов уже обрел новую спутницу в лице Ольги Жариковой, однако продолжает задевать Дилову. Поэтому болгарка и попросилась на Сейшельские острова, видя там объект спасения в лице Ромы. К слову, фанаты уверены, что ей нужен Гриценко лишь для того, чтобы попасть в тропики.

Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова заинтересовалась Ромой Гриценко; Бородина психует из-за критики супруга

Телеведущую «Дома-2» Ксению Бородиноу очень возмущают вопросы о работе ее супруга. Зачастую она их игнорирует, однако на этот раз девушка разозлилась. Ксения решила, что злопыхателям ответила достойно, однако многие просто посмеялись над ней, ведь Ксюше задали довольно безобидный вопрос.

Обычно люди интересуются: «Кем работает ваш супруг?». Обычно фанатки называют или профессию, или же место работы. Вот только о работе Курбана Омарова до сих пор никому ничего не известно.

При этом если кто-то начинает интересоваться его работой, то теледива сразу взрывается. В этот раз Бородина обрушила на подписчиков свой гнев, предварительно спросив, чем подобная информация поможет в жизни публики.

Поклонники сразу начали обсуждать реакцию Ксении, особенно ее фразу, что, мол, она сама у Омарова просит деньги. Хейтеры высмеяли ведущую «Дома-2», отметив, что вероятнее всего, она сначала ему дает эти деньги, а уже потом просит.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07
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