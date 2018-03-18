Прохор Шаляпин записал сына Анны Калашниковой на секцию футбола в качестве подарка на день рождения

"У парнишки, оказывается, правда талант. Обычно в футболисты берут с четырех лет, но Даню взяли в три в порядке исключения из-за выдающихся спортивных данных", - поведал 34-летний артист.

Как известно, Шаляпин и Калашникова некоторое время назад составляли отличную пару, радуя своих поклонников. Три года назад Анна родила певцу даже сына. Все были счастливы и готовились к свадьбе, но когда ДНК-тест показал, что Прохор не является биологическим отцом ребёнка. В итоге все планы рухнули, а молодые люди расстались.Тем не менее выпускник "Фабрики звёзд" Даниила не забывает и старается часто видеться с ним, также дарит подарки на день рождения.Прохор рассказал, что Даня является очень активным и физически развитым ребёнком, из которого получится отличный футболист. Посоветовавшись с крёстной мамой мальчика, было принято решение в качестве подарка на день рождения записать Даниила в секцию футбола, что и было сделано в итоге.