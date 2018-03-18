Новый Ford Explorer в России появится в продаже во втором квартале 2018 года

Новый внедорожник Ford Explorer получил решётку радиатора с добавлением хрома и светодиодные противотуманные осветители. В салоне появится USB-порт для видеорегистратора, который пользуется популярностью среди российских автолюбителей, а также автомобилю улучшили систему шумоизоляции.Модификация Ford Explorer для российского рынка оснащена зимним пакетом, в который входит обогрев лобового стекла и переработанный передний бампер для расширенных внедорожных качеств, а также автомобиль можно заправлять бензином не ниже марки АИ 92.В подкапотном пространстве внедорожника будет установлен атмосферный двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил. О стоимости и комплектациях Ford Explorer сообщат позднее.