АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Новый Ford Explorer в России появится в продаже во втором квартале 2018 года

В российских дилерских центрах в скором времени начнут принимать предварительные заказы на новый внедорожник Ford Explorer. Первые автомобили появятся в автоцентрах во втором квартале текущего года.

Новый Ford Explorer в России появится в продаже во втором квартале 2018 года


Новый внедорожник Ford Explorer получил решётку радиатора с добавлением хрома и светодиодные противотуманные осветители. В салоне появится USB-порт для видеорегистратора, который пользуется популярностью среди российских автолюбителей, а также автомобилю улучшили систему шумоизоляции.

Модификация Ford Explorer для российского рынка оснащена зимним пакетом, в который входит обогрев лобового стекла и переработанный передний бампер для расширенных внедорожных качеств, а также автомобиль можно заправлять бензином не ниже марки АИ 92.

В подкапотном пространстве внедорожника будет установлен атмосферный двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил. О стоимости и комплектациях Ford Explorer сообщат позднее.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Перу камера наблюдения зафиксировала светящийся
Ученые: С помощью ускорителя частиц была
Кристина Дерябина призналась, что нашла на
Министерство обороны: Заключено контрактов на 3
Во время посещения корабля-музея туристы увидели
Пользователи раскритиковали Ксению Бородину за
На озере Лох-Несс британец запечатлел на камеру
Volkswagen Arteon выпустят в кузове универсал
Бизнес-седан Toyota Camry локальной сборки скоро
Антон Гусев общего с Феофилактовой сына повел в
Новый Ford Explorer в России появится в продаже
Британец, не прошедший фейс-контроль, протаранил
Ученые: Весенняя морковь может спровоцировать
Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице
Виктория Боня устроила для своей дочери сказочный
Ученые: Лекарства для беременных будут
Анастасия Волочкова сделала новую прическу и
Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого
Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный
Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет
Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца
Марат Башаров подтвердил, что в «Битве
Subway Surfers скачана на Android устройства
Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы
Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки
Зловещие существа после родового проклятия
Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы
Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Просмотреть все новости