Новый Ford Explorer в России появится в продаже во втором квартале 2018 года
В российских дилерских центрах в скором времени начнут принимать предварительные заказы на новый внедорожник Ford Explorer. Первые автомобили появятся в автоцентрах во втором квартале текущего года.
Новый внедорожник Ford Explorer получил решётку радиатора с добавлением хрома и светодиодные противотуманные осветители. В салоне появится USB-порт для видеорегистратора, который пользуется популярностью среди российских автолюбителей, а также автомобилю улучшили систему шумоизоляции.
Модификация Ford Explorer для российского рынка оснащена зимним пакетом, в который входит обогрев лобового стекла и переработанный передний бампер для расширенных внедорожных качеств, а также автомобиль можно заправлять бензином не ниже марки АИ 92.
В подкапотном пространстве внедорожника будет установлен атмосферный двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил. О стоимости и комплектациях Ford Explorer сообщат позднее.
Новый внедорожник Ford Explorer получил решётку радиатора с добавлением хрома и светодиодные противотуманные осветители. В салоне появится USB-порт для видеорегистратора, который пользуется популярностью среди российских автолюбителей, а также автомобилю улучшили систему шумоизоляции.
Модификация Ford Explorer для российского рынка оснащена зимним пакетом, в который входит обогрев лобового стекла и переработанный передний бампер для расширенных внедорожных качеств, а также автомобиль можно заправлять бензином не ниже марки АИ 92.
В подкапотном пространстве внедорожника будет установлен атмосферный двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил. О стоимости и комплектациях Ford Explorer сообщат позднее.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:30