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Британец, не прошедший фейс-контроль, протаранил ночной клуб машиной

Молодой британец, которого не пустили в местный ночной клуб после процедуры фейс-контроля, протаранил вход в развлекательное заведение машиной. Об инциденте сообщает британский таблоид The Sun.

Британец, не прошедший фейс-контроль, протаранил ночной клуб машиной


Подробности чрезвычайного происшествия уточняются, о жертвах и пострадавших также данных не поступало. Инцидент случился на юго-востоке Великобритании примерно в 12 часов ночи. Свидетели говорят, что парень мог погубить множество посетителей популярного клуба.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20
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