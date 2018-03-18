Британец, не прошедший фейс-контроль, протаранил ночной клуб машиной
Молодой британец, которого не пустили в местный ночной клуб после процедуры фейс-контроля, протаранил вход в развлекательное заведение машиной. Об инциденте сообщает британский таблоид The Sun.
Подробности чрезвычайного происшествия уточняются, о жертвах и пострадавших также данных не поступало. Инцидент случился на юго-востоке Великобритании примерно в 12 часов ночи. Свидетели говорят, что парень мог погубить множество посетителей популярного клуба.
Подробности чрезвычайного происшествия уточняются, о жертвах и пострадавших также данных не поступало. Инцидент случился на юго-востоке Великобритании примерно в 12 часов ночи. Свидетели говорят, что парень мог погубить множество посетителей популярного клуба.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20