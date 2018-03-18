Ученые: Весенняя морковь может спровоцировать отравление

Бактерия рода Yersinia Pseudotuberculosis попадает внутрь морковки из почвы, однако даже во время зимовки на складах микроорганизм активно плодится. Доктора настоятельно рекомендовали отказаться от тертой моркови финским школам, чтобы избежать эпидемии псевдотуберкулеза, информирует местное издание Yle.Доктора призывают потребителей тщательно чистить корнеплод, используя раздельные ножи и доски при разделывании моркови и прочих продуктов питания на кухонном столе. После очистки весенней морковки нужно промыть руки. Термическая обработка корнеплода также обязательна.