Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный диагноз

Юлия Пузырева, близко знакомая с семьей Табаковых, поделилась в программе «Сегодня вечером» о том, как жил артист в последние годы, как он боролся с болезнью. По ее словам, тогда врачи выявили у него онкологию. Свой диагноз Табаков воспринял мужественно и, не примиряясь с болезнью, начал лечение. Его во всем поддерживала жена. Когда болезнь отразилась на ногах, артисту стало по-настоящему страшно: «Как? Я не смогу выйти на сцену?». Юлия рассказывает, что тогда болезнь отступила.Как вспоминает подруга семьи, если бы не поддержка и помощь Марины Зудиной, которая ездила с ним везде по больницам, ему бы вряд ли удалось победить болезнь.Официальной версией смерти Олега Табакова называют сердечный приступ.