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Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный диагноз

У Олега Табакова еще 5 лет назад определили страшную болезнь – у него обнаружили рак.
Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный диагноз


Юлия Пузырева, близко знакомая с семьей Табаковых, поделилась в программе «Сегодня вечером» о том, как жил артист в последние годы, как он боролся с болезнью. По ее словам, тогда врачи выявили у него онкологию. Свой диагноз Табаков воспринял мужественно и, не примиряясь с болезнью, начал лечение. Его во всем поддерживала жена. Когда болезнь отразилась на ногах, артисту стало по-настоящему страшно: «Как? Я не смогу выйти на сцену?». Юлия рассказывает, что тогда болезнь отступила.

Как вспоминает подруга семьи, если бы не поддержка и помощь Марины Зудиной, которая ездила с ним везде по больницам, ему бы вряд ли удалось победить болезнь.

Официальной версией смерти Олега Табакова называют сердечный приступ.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30
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