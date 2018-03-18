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Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет в лицо

Женщины в погоне за красотой и молодостью втирают птичий помет в лицо и делают массаж змеями.

Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет в лицо


Все больше и больше женщин идут на все ради сохранения молодости и красоты. Недавним трендом стало втирание птичьего помёта в лицо. Одна из девушек поделилась, что о помёте она узнала из модного журнала и тут же решила опробовать процедуру на себе. Специалисты заявляют, что такие маски могут привести к аллергии, и не рекомендованы к применению. Ко всему прочему популярной стала и другая процедура, а именно массаж змеями.

По словам косметологов, он помогает расслабиться и избавляет от головной боли. Стоит заметить, что процедура весьма не из дешевых, сообщила еще одна женщина, согласившаяся на данное мероприятие. Она утверждает, что особого эффекта не заметила. Также в моду входят и укусы пчел, это услуга называется «Апитерапия». Пчелу подносят к определенному участку кожи и после укуса оставляют жало до полного рассасывания яда.

Косметологи утверждают, что это очередная уловка маркетологов.
Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 11:20
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