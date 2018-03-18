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Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца жизни

В одном из интервью Rolling Stone известный рок-музыкант Нил Янг рассказал, что считает абсурдом разнообразные прощальные туры музыкантов, которые они создают перед уходом со сцены. Несмотря на свой возраст, Янг твердо уверен, что в ближайшее время не собирается покидать сцену и выходить на пенсию.

Нил Янг в интервью рассказал, что не планирует говорить своим слушателям и зрителям слова прощания, так как он собирается играть до тех пор, пока это занятие приносит ему и его поклонникам удовольствие. Он вспомнил о своих двух группах Promise of the Real и Crazy Horse, которые по мнение музыканта могут играть все что угодно.
Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца жизни

Нил Янг шокировал журналистов заявлением, что если он и уйдет со сцены, зрители узнают об этом не из его уст, а от известия, что его уже не будет в живых. Этими словами он хотел подчеркнуть, что будет играть до тех пор, пока он может это делать.

Известно, что Янг недавно завершил работу над музыкой к фильму «Парадокс» и даже сыграл в нем одну из ролей. Сняла фильм его жена – режиссер и актриса Дэрил Хана. Премьера состоится 23 марта текущего года. А в апреле состоится выход концертного альбома Нила. Сейчас музыкант решил попробовать свои силы в роли писателя и приступил к научно-фантастическому роману «Канарейка».
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 11:10
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