Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца жизни

Нил Янг в интервью рассказал, что не планирует говорить своим слушателям и зрителям слова прощания, так как он собирается играть до тех пор, пока это занятие приносит ему и его поклонникам удовольствие. Он вспомнил о своих двух группах Promise of the Real и Crazy Horse, которые по мнение музыканта могут играть все что угодно.Нил Янг шокировал журналистов заявлением, что если он и уйдет со сцены, зрители узнают об этом не из его уст, а от известия, что его уже не будет в живых. Этими словами он хотел подчеркнуть, что будет играть до тех пор, пока он может это делать.Известно, что Янг недавно завершил работу над музыкой к фильму «Парадокс» и даже сыграл в нем одну из ролей. Сняла фильм его жена – режиссер и актриса Дэрил Хана. Премьера состоится 23 марта текущего года. А в апреле состоится выход концертного альбома Нила. Сейчас музыкант решил попробовать свои силы в роли писателя и приступил к научно-фантастическому роману «Канарейка».