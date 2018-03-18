Subway Surfers скачана на Android устройства более 1 млрд. рекордных раз

Действительность своего успеха поспешили подтвердить и разработчики Subway Surfers. Сообщения подтверждают факт скачивания популярной «бегалки» пользователями платформы Android, состав которых превысил более 1 млрд. Сюжет игры заключается в содержании увлекательного побега героев игры от полиции. Все происходит на улицах разнообразных локаций городов мира, где участники создают разнообразные граффити. Графитчики собирают награды, убегая от преследователей, по ходу демонстрируя чудеса в способах уклонения от преград и препятствий на пути.Как заявляют сами пользователи, к игре нельзя потерять интерес, хотя бы потому, что игровой процесс постоянно совершенствуется, благодаря периодическим обновлениям. Так же есть подтверждения от Google Play, указывающие на сохраняющуюся тенденцию повторных скачиваний, даже после неоднократных удалений игры. В рейтингах, Subway Surfers обошла своих конкурентов, представленных проектами Fortnite и PUBG, причем, даже суммарное число скачиваний последних, не сможет превзойти достигнутый рекорд студией Sybo.