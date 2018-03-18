АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Subway Surfers скачана на Android устройства более 1 млрд. рекордных раз

Побит очередной рекорд по количеству загрузок игр для Android. В этот раз отметалась Subway Surfers. Согласно подсчетам Google Play, мировой рекорд данной игры составил 1 млрд. загрузок. Разработка принадлежит датской студии Sybo Subway Surfers, которая презентовала ее в 2012 году. За это время отмечено успешное лидерство, с опережением таких конкурентов, как Fortnite и PUBG.

Действительность своего успеха поспешили подтвердить и разработчики Subway Surfers. Сообщения подтверждают факт скачивания популярной «бегалки» пользователями платформы Android, состав которых превысил более 1 млрд. Сюжет игры заключается в содержании увлекательного побега героев игры от полиции. Все происходит на улицах разнообразных локаций городов мира, где участники создают разнообразные граффити. Графитчики собирают награды, убегая от преследователей, по ходу демонстрируя чудеса в способах уклонения от преград и препятствий на пути.
Subway Surfers скачана на Android устройства более 1 млрд. рекордных раз


Как заявляют сами пользователи, к игре нельзя потерять интерес, хотя бы потому, что игровой процесс постоянно совершенствуется, благодаря периодическим обновлениям. Так же есть подтверждения от Google Play, указывающие на сохраняющуюся тенденцию повторных скачиваний, даже после неоднократных удалений игры. В рейтингах, Subway Surfers обошла своих конкурентов, представленных проектами Fortnite и PUBG, причем, даже суммарное число скачиваний последних, не сможет превзойти достигнутый рекорд студией Sybo.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице
Виктория Боня устроила для своей дочери сказочный
Ученые: Лекарства для беременных будут
Анастасия Волочкова сделала новую прическу и
Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого
Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный
Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет
Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца
Марат Башаров подтвердил, что в «Битве
Subway Surfers скачана на Android устройства
Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы
Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки
Зловещие существа после родового проклятия
Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы
Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Поклонникам не понравился новый образ Маргариты
Ученые назвали продукты, вызывающие опасную
Врачи Тюменской области совершили прорыв в
Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который
Психологи назвали способы обретения популярности
Врачи Алтая разработали методику профилактики рака
Ученые: этот продукт способен заменить свойства
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего
Алена Савкина переживает из-за проблем в
Алиана Устиненко внезапно сменила имидж
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и
Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом
Просмотреть все новости