АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the Jewels

Известные герои мультипликации Рик и Морти появятся в новом видеоролике Run the Jewels.

Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the Jewels


Run the Jewels вместе с телеканалом Adult Swim создали видеоклип, где основными героями стали Рик и Морти, которые сражаются с инопланетными жуками. Название видеоклипа Oh Mama из 3 альбома дуэта. В короткометражке Джулс Уинфилд и Винсент Веги попадают в приключения. Сам Рик с своим внуком ведут охоту за чемоданом в котором хранится что то важное для героев.

Видеоролик несколько отличается от мультипликации прорисовкой, более схож с комиксом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Археологи нашли редкую бусину в древней гробнице
Виктория Боня устроила для своей дочери сказочный
Ученые: Лекарства для беременных будут
Анастасия Волочкова сделала новую прическу и
Алена Вражевская раскрыла недостатки сетевого
Олегу Табакову пять лет назад поставили страшный
Женщины в погоне за красотой втирают птичий помет
Нил Янг не собирается уходить со сцены до конца
Марат Башаров подтвердил, что в «Битве
Subway Surfers скачана на Android устройства
Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы
Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки
Зловещие существа после родового проклятия
Алена Водонаева примерила первый приз «Битвы
Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the
2017 год отмечен атаками
Семья Ксении Бородиной попала в команду «Вонючки»
Поклонникам не понравился новый образ Маргариты
Ученые назвали продукты, вызывающие опасную
Врачи Тюменской области совершили прорыв в
Анастасия Квитко снова выбрала купальник, который
Психологи назвали способы обретения популярности
Врачи Алтая разработали методику профилактики рака
Ученые: этот продукт способен заменить свойства
Альбина Джанабаева показала лицо повзрослевшего
Алена Савкина переживает из-за проблем в
Алиана Устиненко внезапно сменила имидж
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и
Ольга Бузова делится с фанатами закатом и кайфом
Просмотреть все новости