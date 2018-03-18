Рик и Морти появятся в новом видеоклипе Run the Jewels

Run the Jewels вместе с телеканалом Adult Swim создали видеоклип, где основными героями стали Рик и Морти, которые сражаются с инопланетными жуками. Название видеоклипа Oh Mama из 3 альбома дуэта. В короткометражке Джулс Уинфилд и Винсент Веги попадают в приключения. Сам Рик с своим внуком ведут охоту за чемоданом в котором хранится что то важное для героев.Видеоролик несколько отличается от мультипликации прорисовкой, более схож с комиксом.