2017 год отмечен атаками хакерами‐вымогателями почти одного миллиона россиян

Так же информация указывает на то, что наибольшая опасность отмечена по фактам блокирования и шифрования на устройствах данных пользователей. Так же, экспертами отмечено возрастание чрезвычайной активности некоторых иностранных разведок, пытающихся организовать внедрить в структуры информационных систем российских государственных органов вредоносное программное обеспечение. Данные обстоятельства указывают на резкое обострение в данной сфере противоборства.Помимо прочего, экспертами отмечена недостаточная защищенность информационных ресурсов России. Большинство случаев выявления негативных факторов, связаны с низкой осведомленностью пользователей.Необходимо напомнить, что с января 2018 года начал свое действие закон, направленный на защиту от кибератак, которые направленны на информационную инфраструктуру РФ.