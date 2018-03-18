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2017 год отмечен атаками хакерами‐вымогателями почти одного миллиона россиян

За истекший 2017 год подверглись хакерским атакам примерно 1 млн. россиян, причем атаки проходили с применением программ-вымогателей. Особо отмечается, что результат сравним с показателями 2016 года, сообщения от центра «Антистихия».

Так же информация указывает на то, что наибольшая опасность отмечена по фактам блокирования и шифрования на устройствах данных пользователей. Так же, экспертами отмечено возрастание чрезвычайной активности некоторых иностранных разведок, пытающихся организовать внедрить в структуры информационных систем российских государственных органов вредоносное программное обеспечение. Данные обстоятельства указывают на резкое обострение в данной сфере противоборства.
2017 год отмечен атаками хакерами&#8208;вымогателями почти одного миллиона россиян


Помимо прочего, экспертами отмечена недостаточная защищенность информационных ресурсов России. Большинство случаев выявления негативных факторов, связаны с низкой осведомленностью пользователей.

Необходимо напомнить, что с января 2018 года начал свое действие закон, направленный на защиту от кибератак, которые направленны на информационную инфраструктуру РФ.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10
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