2017 год отмечен атаками хакерами‐вымогателями почти одного миллиона россиян
За истекший 2017 год подверглись хакерским атакам примерно 1 млн. россиян, причем атаки проходили с применением программ-вымогателей. Особо отмечается, что результат сравним с показателями 2016 года, сообщения от центра «Антистихия».
Так же информация указывает на то, что наибольшая опасность отмечена по фактам блокирования и шифрования на устройствах данных пользователей. Так же, экспертами отмечено возрастание чрезвычайной активности некоторых иностранных разведок, пытающихся организовать внедрить в структуры информационных систем российских государственных органов вредоносное программное обеспечение. Данные обстоятельства указывают на резкое обострение в данной сфере противоборства.
Помимо прочего, экспертами отмечена недостаточная защищенность информационных ресурсов России. Большинство случаев выявления негативных факторов, связаны с низкой осведомленностью пользователей.
Необходимо напомнить, что с января 2018 года начал свое действие закон, направленный на защиту от кибератак, которые направленны на информационную инфраструктуру РФ.
Так же информация указывает на то, что наибольшая опасность отмечена по фактам блокирования и шифрования на устройствах данных пользователей. Так же, экспертами отмечено возрастание чрезвычайной активности некоторых иностранных разведок, пытающихся организовать внедрить в структуры информационных систем российских государственных органов вредоносное программное обеспечение. Данные обстоятельства указывают на резкое обострение в данной сфере противоборства.
Помимо прочего, экспертами отмечена недостаточная защищенность информационных ресурсов России. Большинство случаев выявления негативных факторов, связаны с низкой осведомленностью пользователей.
Необходимо напомнить, что с января 2018 года начал свое действие закон, направленный на защиту от кибератак, которые направленны на информационную инфраструктуру РФ.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10