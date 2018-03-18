Ученые назвали продукты, вызывающие опасную зависимость

К продуктам, вызывающим реальную зависимость относятся чипсы, пицца, шоколадные и хлебобулочные изделия, а также мороженое. После них ученые выделили бургеры, сладкие газированные напитки, сыры и колбасы. Между всеми этими продуктами ученые нашли взаимосвязь, которая проявляется в высоком содержании жиров или сахара. Именно такую еду люди любят больше всего.А вот к продуктам, которые люди могут легко заменить относятся разнообразные овощи и фрукты: брокколи, бананы, морковь, огурцы, яблоки, бананы, клубника и т.д. А также рис и лосось. Автором исследования стала доктор Николь Авена. Она рассказала, что благодаря подобным исследованиям будут найдены новые методы лечения ожирения и пищевой зависимости. Сперва люди научатся просто сокращать количество вредных продуктов, а со временем смогут отказаться от них вовсе, подобно тому, как люди отказываются от курения или алкоголя.