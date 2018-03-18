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Ученые: этот продукт способен заменить свойства антибиотиков

Ученные назвали продукт, который по своим свойствам может заменить антибиотики.

Ученые: этот продукт способен заменить свойства антибиотиков


Проведенные исследования учеными США показали, что натуральным антибиотиком является куркума, данная пряность имеет порядка 160 полезных свойств, для человеческого организма, на первом месте такие, как противовоспалительное и антиканцерогенное. Ученные также отметили, что куркума абсолютно не вредит кишечнику и печени, в отличие от синтетических медикаментов. Для большего эффекта рекомендуется употреблять пряность с медом, таким способом она улучшит пищеварение и окажет хорошее влияние на кишечник. Употреблять данное лекарство необходимо в пропорции: 100 гр меда на 1 ст. ложку куркумы.

Изначально специя обрела популярность в Индостане.
Общество / Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:30
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