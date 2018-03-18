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Врачи Алтая разработали методику профилактики рака

В Алтайском крае врачи разработали новую методику профилактики онкологии.

Врачи Алтая разработали методику профилактики рака


Длительное время онкологи Алтайского края занимались исследованиями ранней диагностики онкологии. На данный момент их новая методика показала поразительный результат. Министерство здоровья сделало заявление, что врачам Алтая удалось разработать данную методику, и теперь профилактика будет проходить с учетом индивидуальных показателей пациента. Данная разработка позволит выявить заболевание на ранней стадии, а также определит предрасположенность к онкологии.

Врач Александр Лазарев сообщил, что алгоритмы действий и карты рисков определят факторы, которые уменьшают риск выздоровления, а затем сформируют систему персонального лечения.
Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:30
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