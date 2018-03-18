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Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»

Известный актер Владимир Этуш, которого считают любимцем публики России, подарил французской певице Мирей Матье «Звезду Театрала». Данная «Звезда» - фарфоровая статуэтка, которая является Премией зрительских симпатий.

Известно, что в 2017 году эту награду подарили самому Этушу, за прекрасную роль в спектакле «Бенефис», а теперь актер решил отдать свой трофей любимой певице. Свое действие он объяснил тем, что отдал Премию, в которой принимают участие десятки тысяч голосующих зрителей из-за того, что его успех в «Бенефисе» состоялся не без помощи песен Мирей Матье, звучавших на сцене.
Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»

Вручая трофей певице, актер сказал, что ее песни помогли ему на сцене своим настроением, и если бы он мог, то отдал бы награду прямо на вручении. Мирей Матье была удивлена и смущена из-за такого подарка. Сначала певица отказывала забирать его, отшучиваясь, но Этуш убедил женщину, что это их общая награда. Позже она приняла статуэтку и позволила журналистам сделать множество фото этого замечательного момента.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:10
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