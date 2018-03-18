Владимир Этуш вручил Мирей Матье их общую «Звезду»

Известно, что в 2017 году эту награду подарили самому Этушу, за прекрасную роль в спектакле «Бенефис», а теперь актер решил отдать свой трофей любимой певице. Свое действие он объяснил тем, что отдал Премию, в которой принимают участие десятки тысяч голосующих зрителей из-за того, что его успех в «Бенефисе» состоялся не без помощи песен Мирей Матье, звучавших на сцене.Вручая трофей певице, актер сказал, что ее песни помогли ему на сцене своим настроением, и если бы он мог, то отдал бы награду прямо на вручении. Мирей Матье была удивлена и смущена из-за такого подарка. Сначала певица отказывала забирать его, отшучиваясь, но Этуш убедил женщину, что это их общая награда. Позже она приняла статуэтку и позволила журналистам сделать множество фото этого замечательного момента.