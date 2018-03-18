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Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети

Новую социальную сеть представили в сети Интернет, названа она разработчиками - Vero. По предположениям экспертов, данному проекту вполне реально обойти в скором будущем все позиции Instagram.

Указанная новая социальная сеть уже полнофункционально работает и разработчики намереваются превратить ее, как продукт всемирной паутины, который может соперничать с многими другими наиболее популярными действующими соцсетями. Не стоит забывать, что некоторыми экспертами, Vero названа «убийцей» всеми известной Instagram, и на это есть множество причин.

Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети


Особо отмечена удивительная схожесть новинки с самой Instagram, на что указывают многочисленные внешние признаки. Для пользователей новой социальной сети предоставляются такие же функциональные возможности. Здесь присутствует общение, отсылка частных сообщений. Можно делиться фотоснимками и видеороликами, а так же слушать музыку и писать комментарии к публикациям. По мнению создателей, одним из главных преимуществ Vero будет полное отсутствие надоедающей и отвлекающей рекламы.

Самые первые пользователи могут пользоваться уникальными возможностями средств общения совершенно бесплатно. По истечении определенного времени планируется открытие платной подписки, причем ее стоимость не превысит в год всего двух долларов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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