Генетики из России раскрывают тайну появление на свет «ядовитого» крота

Ученые проанализировали ДНК щелезубов и узнали, что эти млекопитающие жили на Земле еще со времен динозавров. Известно, что с тех пор строение млекопитающего осталось неизменным. Щелезубы, которые локализуются на территории Кубы и Гаити имеют общие черты со змеями, а данные признаки являются совсем нетипичными для других особей этого вида. Только щелозубы добывают свою еду с помощью ядовитых зубов, которые они вгоняют в тело жертвы, обездвиживая ее.Эти животные стали одними из немногих, кто пережил падение метеорита. Именно из-за этого щелезубы так интересны для ученых, а именно, их появление на планете. Ученые сказали, что намерены продолжать исследования данного вида, но пока они не могут этого сделать из-за того, что щелезуб имеет странное строение геномов, понять которые еще не удается.Делать какие-то выводы, по их родственникам, таким как кроты невозможно, так как они эволюционировали совершенно в другом направлении. На сегодняшний день щелезубов занесли в Красную книгу из-за стремительного исчезновения, вследствие уничтожения лесов, в которых они обитают.