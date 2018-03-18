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Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева поклонники приняли за "бабульку"

Актриса Елена Яковлева опубликовала на своей странице фото, на котором она позирует с Валерием Леонтьевым. Однако внимание подписчиков артистки привлек не звездный состав снимка, а внешний вид Леонтьева, который был, по мнению пользователей, просто неузнаваем.

Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева поклонники приняли за "бабульку"


На снимке Валерий Леонтьев размещен в центре, однако поклонники не сразу признали певца. Судя по комментариям, многие приняли его за женщину, а некоторые и вовсе за «бабульку».

Поклонники принялись обсуждать внешний вид певца и пришли к выводу, что его чрезмерное увлечение пластикой не пошло ему на пользу, артист утратил свою харизму и стал просто неузнаваем. Из-за сильно выраженных скул, накачанных губ и подведенных глаз многие приняли известного артиста за женщину в преклонном возрасте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:45
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