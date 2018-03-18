Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева поклонники приняли за "бабульку"

На снимке Валерий Леонтьев размещен в центре, однако поклонники не сразу признали певца. Судя по комментариям, многие приняли его за женщину, а некоторые и вовсе за «бабульку».Поклонники принялись обсуждать внешний вид певца и пришли к выводу, что его чрезмерное увлечение пластикой не пошло ему на пользу, артист утратил свою харизму и стал просто неузнаваем. Из-за сильно выраженных скул, накачанных губ и подведенных глаз многие приняли известного артиста за женщину в преклонном возрасте.