Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева поклонники приняли за "бабульку"
Актриса Елена Яковлева опубликовала на своей странице фото, на котором она позирует с Валерием Леонтьевым. Однако внимание подписчиков артистки привлек не звездный состав снимка, а внешний вид Леонтьева, который был, по мнению пользователей, просто неузнаваем.
На снимке Валерий Леонтьев размещен в центре, однако поклонники не сразу признали певца. Судя по комментариям, многие приняли его за женщину, а некоторые и вовсе за «бабульку».
Поклонники принялись обсуждать внешний вид певца и пришли к выводу, что его чрезмерное увлечение пластикой не пошло ему на пользу, артист утратил свою харизму и стал просто неузнаваем. Из-за сильно выраженных скул, накачанных губ и подведенных глаз многие приняли известного артиста за женщину в преклонном возрасте.
На снимке Валерий Леонтьев размещен в центре, однако поклонники не сразу признали певца. Судя по комментариям, многие приняли его за женщину, а некоторые и вовсе за «бабульку».
Поклонники принялись обсуждать внешний вид певца и пришли к выводу, что его чрезмерное увлечение пластикой не пошло ему на пользу, артист утратил свою харизму и стал просто неузнаваем. Из-за сильно выраженных скул, накачанных губ и подведенных глаз многие приняли известного артиста за женщину в преклонном возрасте.