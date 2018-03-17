Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина часто рассказывает о том, что знает цену дружбы и очень дорожит своими друзьями. Она признается, что многие из них не прошли проверку временем и выбыли из круга ее общения, однако те, кто остались стали для нее родными.
Некоторое время назад вместе с подругами у теледивы родилась идея называть свою небольшую компанию «Прачечной» и в итоге это название так у них закрепилось, что несколько недель назад они отметили 3 года его существования.
В целом Ксения никогда не забывает о своих друзьях, и по возможности всегда проводит с ними свободное время.
К примеру, на этих выходных всей дружной компанией девушки отправились в загородный клуб «Лачи», где ранее также отдыхали Виктория Романец с Антоном Гусевым и Евгений Кузин с Александрой Артемовой.
На своей странице в Instagram Бородина опубликовала фотографию, на которой она и ее подруги предстали перед подписчиками в полной боевой готовности и автоматами в руках, анонсируя веселое и увлекательное времяпровождение.
Фанатам понравилась публикация, они пожелали своей любимице хороших выходных и отличного настроения.
Некоторое время назад вместе с подругами у теледивы родилась идея называть свою небольшую компанию «Прачечной» и в итоге это название так у них закрепилось, что несколько недель назад они отметили 3 года его существования.
В целом Ксения никогда не забывает о своих друзьях, и по возможности всегда проводит с ними свободное время.
К примеру, на этих выходных всей дружной компанией девушки отправились в загородный клуб «Лачи», где ранее также отдыхали Виктория Романец с Антоном Гусевым и Евгений Кузин с Александрой Артемовой.
На своей странице в Instagram Бородина опубликовала фотографию, на которой она и ее подруги предстали перед подписчиками в полной боевой готовности и автоматами в руках, анонсируя веселое и увлекательное времяпровождение.
Фанатам понравилась публикация, они пожелали своей любимице хороших выходных и отличного настроения.