Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»

Некоторое время назад вместе с подругами у теледивы родилась идея называть свою небольшую компанию «Прачечной» и в итоге это название так у них закрепилось, что несколько недель назад они отметили 3 года его существования.В целом Ксения никогда не забывает о своих друзьях, и по возможности всегда проводит с ними свободное время.К примеру, на этих выходных всей дружной компанией девушки отправились в загородный клуб «Лачи», где ранее также отдыхали Виктория Романец с Антоном Гусевым и Евгений Кузин с Александрой Артемовой.На своей странице в Instagram Бородина опубликовала фотографию, на которой она и ее подруги предстали перед подписчиками в полной боевой готовности и автоматами в руках, анонсируя веселое и увлекательное времяпровождение.Фанатам понравилась публикация, они пожелали своей любимице хороших выходных и отличного настроения.