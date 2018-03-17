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Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина часто рассказывает о том, что знает цену дружбы и очень дорожит своими друзьями. Она признается, что многие из них не прошли проверку временем и выбыли из круга ее общения, однако те, кто остались стали для нее родными.

Некоторое время назад вместе с подругами у теледивы родилась идея называть свою небольшую компанию «Прачечной» и в итоге это название так у них закрепилось, что несколько недель назад они отметили 3 года его существования.

Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»

В целом Ксения никогда не забывает о своих друзьях, и по возможности всегда проводит с ними свободное время.

К примеру, на этих выходных всей дружной компанией девушки отправились в загородный клуб «Лачи», где ранее также отдыхали Виктория Романец с Антоном Гусевым и Евгений Кузин с Александрой Артемовой.

Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»

На своей странице в Instagram Бородина опубликовала фотографию, на которой она и ее подруги предстали перед подписчиками в полной боевой готовности и автоматами в руках, анонсируя веселое и увлекательное времяпровождение.

Фанатам понравилась публикация, они пожелали своей любимице хороших выходных и отличного настроения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:32
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