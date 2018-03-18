Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают "НЛО"

Как рассказали эксперты, подобные явления в виде множественных «тарелок» инопланетян над горой Арарат наблюдается уже довольно долгий период. И хотя уфологи считают гигантские образования, зависающие над вершиной горы, настоящими НЛО, ученые отрицают подобные теории, заявляя, что подобные предположения имели бы место быть, если бы «тарелки» проявляли хоть какое-то движение.По словам экспертов, подобные образования могут образоваться из-за воздушных потоков на вершине горы. Но любители инопланетян могут их воспринимать, как хотят, даже как секретную базу пришельцев, шутят ученые.