АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают "НЛО"

Гора Арарат в Турции является одной из самых аномальных зон страны. По сообщениям многих очевидцев, там неоднократно наблюдались НЛО. Однако эксперты утверждают, что неопознанные объекты не являются «тарелками» пришельцев, а имеют вполне объяснимое происхождение.

Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают "НЛО"


Как рассказали эксперты, подобные явления в виде множественных «тарелок» инопланетян над горой Арарат наблюдается уже довольно долгий период. И хотя уфологи считают гигантские образования, зависающие над вершиной горы, настоящими НЛО, ученые отрицают подобные теории, заявляя, что подобные предположения имели бы место быть, если бы «тарелки» проявляли хоть какое-то движение.

По словам экспертов, подобные образования могут образоваться из-за воздушных потоков на вершине горы. Но любители инопланетян могут их воспринимать, как хотят, даже как секретную базу пришельцев, шутят ученые.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова заступилась
Настоящий конкурент для Instagram появился в Сети
Ольга Бузова наслаждается столицей Эстонии
Астрономы: Попытки найти жизнь на экзопланете
Слухи и новости «Дома-2»: Ивана Дилова
Генетики из России раскрывают тайну появление на
Изменившегося после пластики Валерия Леонтьева
Прохор Шаляпин записал сына Анны Калашниковой на
Следы древнейшего ДНК homo sapiens обнаружили
Над горой Арарат в Турции постоянно наблюдают
Аномальный НЛО был замечен в Перу
Яна Рудковская призналась, что очень строго
NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере
Uber собирается запатентовать беспилотное такси
Греция: 16 турецких мигрантов погибли из-за
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 9.5 Stable
Дженнифер Лоуренс призналась, что боится половой
К 2020 году все автомобили Ford получат модем
Рубан общался с подозреваемым по делу о сбитом
Samsung подготовила Galaxy Note 9 к выходу на
В Китае строят круизный лайнер для полярных
Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских
На TENAA появился смартфон ZTE V0920
В триллере о Петербурге главную роль сыграет
Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic
Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя
США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для
Наталья Ветлицкая набросилась на Армена
Электрический кроссовер Audi e-tron оценили
Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками
Просмотреть все новости