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Аномальный НЛО был замечен в Перу

12 марта очевидцы, прогуливающиеся на набережной Барранки в Перу, были озадачены увиденным. Со слов свидетелей, они увидели прилет настоящего НЛО.

Аномальный НЛО был замечен в Перу


Уфолгов поразил видеоролик непонятного явления в небе над Авениде Грау. Очевидец снял на видео, а позднее «слил» его в Сеть, странные огни, которые многие приняли за прилет НЛО.

Аномальный НЛО был замечен в Перу


Сами уфологи придерживаются той же точки зрения, однако в каждой истории есть скептики, утверждающие, что на видеоролике зафиксировано скорее всего падение небольшого количества орбитального мусора, сгорающего в атмосфере Земли.

Пользователи, не имеющие никакого отношения к науке, так же активно обсуждают удивительный видеоролик. Многие считают, что началось вторжение высшей расы инопланетян на нашу планету.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:00
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