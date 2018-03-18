Аномальный НЛО был замечен в Перу

Уфолгов поразил видеоролик непонятного явления в небе над Авениде Грау. Очевидец снял на видео, а позднее «слил» его в Сеть, странные огни, которые многие приняли за прилет НЛО.Сами уфологи придерживаются той же точки зрения, однако в каждой истории есть скептики, утверждающие, что на видеоролике зафиксировано скорее всего падение небольшого количества орбитального мусора, сгорающего в атмосфере Земли.Пользователи, не имеющие никакого отношения к науке, так же активно обсуждают удивительный видеоролик. Многие считают, что началось вторжение высшей расы инопланетян на нашу планету.