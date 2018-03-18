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NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере

Зонд Juno NASA прислал великолепное изображение бушующей в северном полушарии Юпитера огромной бури. Изображение было сделано во время максимального сближения аппарата с газовым гигантом.

NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере


Снимок появился на официальном сайте JunoCam. После обработки специалистами Национального космического агентства Мэттом Брилли и Гюставом БС изображение бури Юпитера приобрело рельефность и необычный розоватый оттенок.

NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере


Зонд Juno сделал фотоснимок бури Юпитера с высоты 12195 километров, что сделало снимок одним из самых близких, которые довелось сделать автоматической станции.

Напомним, Юпитер известен своим гигантским штормом Большое красное пятно, однако ученые отмечают замирание бури. Более того, он более, чем на треть уменьшился, а его красный цвет стал оранжевым, отмечают исследователи NASA.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:45
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