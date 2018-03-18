NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере
Зонд Juno NASA прислал великолепное изображение бушующей в северном полушарии Юпитера огромной бури. Изображение было сделано во время максимального сближения аппарата с газовым гигантом.
Снимок появился на официальном сайте JunoCam. После обработки специалистами Национального космического агентства Мэттом Брилли и Гюставом БС изображение бури Юпитера приобрело рельефность и необычный розоватый оттенок.
Зонд Juno сделал фотоснимок бури Юпитера с высоты 12195 километров, что сделало снимок одним из самых близких, которые довелось сделать автоматической станции.
Напомним, Юпитер известен своим гигантским штормом Большое красное пятно, однако ученые отмечают замирание бури. Более того, он более, чем на треть уменьшился, а его красный цвет стал оранжевым, отмечают исследователи NASA.
Снимок появился на официальном сайте JunoCam. После обработки специалистами Национального космического агентства Мэттом Брилли и Гюставом БС изображение бури Юпитера приобрело рельефность и необычный розоватый оттенок.
Зонд Juno сделал фотоснимок бури Юпитера с высоты 12195 километров, что сделало снимок одним из самых близких, которые довелось сделать автоматической станции.
Напомним, Юпитер известен своим гигантским штормом Большое красное пятно, однако ученые отмечают замирание бури. Более того, он более, чем на треть уменьшился, а его красный цвет стал оранжевым, отмечают исследователи NASA.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:45