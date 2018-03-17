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У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын

Утром в Instagram экс-участницы «Дом-2» Дарьи Пынзарь появился пост о том, что день у нее начался с посещения больницы на Кипре, где женщина сейчас отдыхает со своими сыновьями.

Дарья поделилась своим испугом с фолловерами и рассказала, что к счастью все обошлось, однако рентген, свечка и измерение температуры обошлось Пынзарь в 1060 лир.

У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын

Поэтому она рекомендует своим соотечественникам оформлять страховку перед путешествиями, иначе банальное посещение педиатра «влетит в копеечку».

Большинство подписчиков Дарьи посчитали этот пост очень полезным и познавательным, и обеспокоенно спрашивали, что случилось с Давидиком и как он себя чувствует сейчас. Однако хейтеры недоумевают, почему Пынзарь полетела с детьми без страховки.

Более того, антифанаты Дарьи Пынзарь возмущены в целом, зачем лететь заграницу с таким маленьким ребенком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:55
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