У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын

Дарья поделилась своим испугом с фолловерами и рассказала, что к счастью все обошлось, однако рентген, свечка и измерение температуры обошлось Пынзарь в 1060 лир.Поэтому она рекомендует своим соотечественникам оформлять страховку перед путешествиями, иначе банальное посещение педиатра «влетит в копеечку».Большинство подписчиков Дарьи посчитали этот пост очень полезным и познавательным, и обеспокоенно спрашивали, что случилось с Давидиком и как он себя чувствует сейчас. Однако хейтеры недоумевают, почему Пынзарь полетела с детьми без страховки.Более того, антифанаты Дарьи Пынзарь возмущены в целом, зачем лететь заграницу с таким маленьким ребенком.