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Ученые рассказали о проблемах, которые вызывает антидепрессивный назальный кетаминовый спрей

Многие исследования указывают на то, что кетамин – многообещающий метод лечения тяжелой депрессией. Одним из надежных способов доставки вещества является назальное распылительное устройство, ведь его легко использовать и оно менее инвазивно. Однако новое австралийское исследование, опубликованное в журнале Psychopharmacology, выявило проблему, связанную с данным методом, – непредсказуемый характер интраназальной толерантности кетамина.
Ученые рассказали о проблемах, которые вызывает антидепрессивный назальный кетаминовый спрей


«Понятно, что интраназальный метод доставки кетамина не так прост», – говорит ведущий автор профессор Коллин Лоо из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). – Всасывание препарата варьируется среди людей и может даже меняться с дня на день касательно отдельного человека, все зависит от состояния слизистой носа и техники применения».

Экспериментальное исследование было нацелено на анализ эффективности применения повторных доз кетамина посредством интраназального устройства среди 10 добровольцев с тяжелой депрессией.

Испытание выявило неожиданные проблемы с переносимостью препарата. Побочные эффекты включали высокое кровяное давление, психотикоподобные эффекты и моторную несогласованность, из-за чего некоторые участники даже не могли продолжать самостоятельно управлять спреем.

«Интраназальная доставка кетамина очень эффективна, поскольку обходит пути метаболизма, и кетамин быстро всасывается в кровоток, – сказал Лоо. – Но, как показывают наши результаты, это может привести к пиковому уровню кетамина, вызывающему побочные эффекты. Другие недавние исследования поставили под сомнение факт терапевтической эффективности кетамина, прошедшего процесс метаболизма. Остается неясным, безопасны ли назальные кетаминовые спреи в качестве лечения пациентов с тяжелой депрессией. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальный уровень доз кетамина для каждого конкретного метода применения до того, как рассматривать назальные спреи в качестве возможного варианта лечения».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:38
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