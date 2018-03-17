Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную обстановку на новом снимке

Недавно Волочкова выложила в Сеть фото, на котором она позирует, сидя в троне. Звезда добавила, что ей идет все царственное, поэтому в этой обстановке она чувствует себя естественно.Однако данный комментарий Анастасии вызвал настоящий шквал гневных комментариев. Пользователи решили, что балерина ведет себя слишком высокомерно, говоря о том, что она царственная особа. Не осталось незамеченным и то, что окружающая обстановка совсем не говорит о роскоши и богатстве.Так, сам царский трон выглядит старым и потрепанным, на фоне виднеется грязное окно советских времен, на котором нет даже занавесок. Не менее дряхлым выглядит и пол, который хоть и выстлан паркетом, однако, он явно уже отслужил свой срок годности.Подписчики добавили, что Волочковой следовало тщательнее выбирать фон для фотографии, ну или правильнее подбирать слова для описания снимка.