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Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную обстановку на новом снимке

Балерина Анастасия Волочкова недавно опубликовала новую фотографию, однако была раскритикована пользователями за обшарпанную обстановку.

Недавно Волочкова выложила в Сеть фото, на котором она позирует, сидя в троне. Звезда добавила, что ей идет все царственное, поэтому в этой обстановке она чувствует себя естественно.

Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную обстановку на новом снимке

Однако данный комментарий Анастасии вызвал настоящий шквал гневных комментариев. Пользователи решили, что балерина ведет себя слишком высокомерно, говоря о том, что она царственная особа. Не осталось незамеченным и то, что окружающая обстановка совсем не говорит о роскоши и богатстве.

Так, сам царский трон выглядит старым и потрепанным, на фоне виднеется грязное окно советских времен, на котором нет даже занавесок. Не менее дряхлым выглядит и пол, который хоть и выстлан паркетом, однако, он явно уже отслужил свой срок годности.

Подписчики добавили, что Волочковой следовало тщательнее выбирать фон для фотографии, ну или правильнее подбирать слова для описания снимка.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36
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