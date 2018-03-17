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Александра Гобозова разыскивают за неуплату кредита

Участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов задолжал одному из банков, поэтому теперь его разыскивают для взыскания долга.

На днях в Сети появился слух о том, что Гобозова разыскивают сотрудники банка, так как он взял в кредит телефон и не платит за него. Дозвониться до участника реалити-шоу не могут, поэтому отдуваться приходится бывшему начальнику Александра Дмитрию Солдатову.

Александра Гобозова разыскивают за неуплату кредита

Он является владельцем магазина «Лестница в Европу», где не так давно работал Гобозов, поэтому поручителем выступил именно Солдатов, как его работодатель. В связи с этим коллекторы постоянно звонят Дмитрию и пытаются взыскать с него долг Александра.

Однако в эту историю с трудом верится, так как на данный момент Гобозова показывают по телевизору на всю страну, а значит, он и не пытается скрываться. Поэтому поклонники Александра уверены, что бывший начальник таким способом решил пропиариться.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24
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