Греция: 16 турецких мигрантов погибли из-за опрокинувшейся лодки

France-Presse со ссылкой на греческих правоохранителей поведало о неудачной попытке мигрантов из Турции пересечь Эгейское море на лодке. Изначально французское агентство сообщило о 14 погибших, чуть позже «Интерфакс» уточнил количество пострадавших у берегов греческого острова Агатониси – цифра жертв морской трагедии выросла до шестнадцати. Среди погибших оказались шестеро детей, также обнаружены тела женщин. Всего же, по сведениям греческих полицейских, в лодке, отплывшей от турецкого берега, находилось двадцать человек.Поисково-спасательная операция в водах островного архипелага Южные Спорады продолжается. Предстоит выяснить: спасся ли кто-то из находившихся на борту судна и зачем пересекли на утлой лодке почти сотню километров по морю два десятка граждан Турции? Пока известно, что турецкие мигранты достигли греческих территориальных вод и архипелага Додеканес, где их плавсредство и потерпело крушение.