АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Греция: 16 турецких мигрантов погибли из-за опрокинувшейся лодки

Агентство France-Presse сообщает о трагедии у берегов Греции. Опрокинувшаяся в Эгейском море лодка унесла жизни 16 турецких мигрантов. Тела погибших обнаружены у греческого острова Агатониси.

Греция: 16 турецких мигрантов погибли из-за опрокинувшейся лодки


France-Presse со ссылкой на греческих правоохранителей поведало о неудачной попытке мигрантов из Турции пересечь Эгейское море на лодке. Изначально французское агентство сообщило о 14 погибших, чуть позже «Интерфакс» уточнил количество пострадавших у берегов греческого острова Агатониси – цифра жертв морской трагедии выросла до шестнадцати. Среди погибших оказались шестеро детей, также обнаружены тела женщин. Всего же, по сведениям греческих полицейских, в лодке, отплывшей от турецкого берега, находилось двадцать человек.

Поисково-спасательная операция в водах островного архипелага Южные Спорады продолжается. Предстоит выяснить: спасся ли кто-то из находившихся на борту судна и зачем пересекли на утлой лодке почти сотню километров по морю два десятка граждан Турции? Пока известно, что турецкие мигранты достигли греческих территориальных вод и архипелага Додеканес, где их плавсредство и потерпело крушение.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA опубликовало снимок розовой бури на Юпитере
Uber собирается запатентовать беспилотное такси
Греция: 16 турецких мигрантов погибли из-за
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 9.5 Stable
Дженнифер Лоуренс призналась, что боится половой
К 2020 году все автомобили Ford получат модем
Рубан общался с подозреваемым по делу о сбитом
Samsung подготовила Galaxy Note 9 к выходу на
В Китае строят круизный лайнер для полярных
Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских
На TENAA появился смартфон ZTE V0920
В триллере о Петербурге главную роль сыграет
Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic
Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя
США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для
Наталья Ветлицкая набросилась на Армена
Электрический кроссовер Audi e-tron оценили
Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками
Сергей Трофимов считает, что он плохой отец
Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес
Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»
Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых
В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты
В сети обсуждают суровый челябинский электрокар
У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын
Aston Martin хочет запатентовать новое название
Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную
За последний месяц цены на автомобили в России
Ольга Бузова показала фанатам, как проходили
Александра Гобозова разыскивают за неуплату
Просмотреть все новости