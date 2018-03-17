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Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и «Остров любви» нужно показывать раз в месяц

Некоторое время назад организаторы «Дома-2» решили привлечь к телепроекту как можно больше зрителей, еженедельно показывая ток-шоу «Разбор» и «Остров любви», на которых необходимо в течении часа обсуждать достижения тех или иных участников.

Однако по мнению фанатов, именно из-за необходимости постоянно придумывать интересные темы руководство телестройки загнали себя в ловушку.

Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и «Остров любви» нужно показывать раз в месяц

Все дело в том, что интересных личностей на проекте почти нет, поэтому поклонникам реалити-шоу приходится по 10-му кругу смотреть как ругают Илью Яббарова и Александра Гобозова за непостоянство и плохое поведение, попутно делая из Артема Сороки самого главного антагониста и заставляя Саймона Марданшина и Лену Хромину придумывать поводы для новых конфликтов.

В итоге и получается, что ток-шоу есть, а говорить в нем не о чем и не о ком.

Многие зрители считают, что дабы выбраться из этой ямы руководству необходимо сократить количество трансляций этих проектов до одной в месяц, и тогда всем будет хорошо.

«Набирали бы уже начинающих актёров и платили им зарплату что ли», «Надоело обсуждать Шеву с её несуществующей совестью и Сороку», «Когда уже наймут талантливого сценариста?», «Хлеба и зрелищ требует народ, а не лысеющего Гобозова», - высказываются они.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:06
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