Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и «Остров любви» нужно показывать раз в месяц

«Набирали бы уже начинающих актёров и платили им зарплату что ли», «Надоело обсуждать Шеву с её несуществующей совестью и Сороку», «Когда уже наймут талантливого сценариста?», «Хлеба и зрелищ требует народ, а не лысеющего Гобозова», - высказываются они.

Однако по мнению фанатов, именно из-за необходимости постоянно придумывать интересные темы руководство телестройки загнали себя в ловушку.Все дело в том, что интересных личностей на проекте почти нет, поэтому поклонникам реалити-шоу приходится по 10-му кругу смотреть как ругают Илью Яббарова и Александра Гобозова за непостоянство и плохое поведение, попутно делая из Артема Сороки самого главного антагониста и заставляя Саймона Марданшина и Лену Хромину придумывать поводы для новых конфликтов.В итоге и получается, что ток-шоу есть, а говорить в нем не о чем и не о ком.Многие зрители считают, что дабы выбраться из этой ямы руководству необходимо сократить количество трансляций этих проектов до одной в месяц, и тогда всем будет хорошо.