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Рубан общался с подозреваемым по делу о сбитом MH17 в Донбассе - СМИ

Российский журналист Павел Каныгин на телеканале «1+1» сказал, что Владимир Рубан имел общение с фигурантом дела о сбитом «Боинге» над территорией Донбасса. Каныгин считает, что Рубану следует «поделиться информацией» с представителями международной группы, занимающейся расследованием крушения MH17.

Рубан общался с подозреваемым по делу о сбитом MH17 в Донбассе - СМИ


Журналист Каныгин в эфире «1+1» недвусмысленно намекнул, что Владимир Рубан, возглавляющий украинский Центр освобождения пленных, обладает крайне ценной информацией. Речь идёт о сведениях, связанных с крушением 17 июля 2014 года малазийского «Боинга» на востоке Донецкой области. Российский журналист сообщил, что Владимир Рубан общался с Сергеем Дубинским (прозвище «Хмурый») и другими фигурантами дела о падении на Донбассе самолёта, что повлекло гибель 298 человек.

Группа Bellingcat, проводившая журналистское расследование по факту авиакатастрофы малазийского «Боинга», уверена, что «Хмурый» (экс-офицер ГРУ Сергей Дубинский) возглавлял подразделение, занимавшееся переброской ЗРК «Бук» непосредственно перед падением MH17.
Павел Каныгин, представитель российских СМИ также сообщил в прямом эфире, что задавал Рубану вопрос о сбитом «Боинге», но Владимир отказался что-либо рассказать, сославшись на страх «не снести головы».

Напомним, что Владимир Рубан задержан восьмого марта с арсеналом оружия при попытке пересечения линии разграничения на Донбассе. Сейчас Рубан находится под арестом, ему предъявлено обвинение в подготовке терактов.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 04:30
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