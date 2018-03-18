Рубан общался с подозреваемым по делу о сбитом MH17 в Донбассе - СМИ

Журналист Каныгин в эфире «1+1» недвусмысленно намекнул, что Владимир Рубан, возглавляющий украинский Центр освобождения пленных, обладает крайне ценной информацией. Речь идёт о сведениях, связанных с крушением 17 июля 2014 года малазийского «Боинга» на востоке Донецкой области. Российский журналист сообщил, что Владимир Рубан общался с Сергеем Дубинским (прозвище «Хмурый») и другими фигурантами дела о падении на Донбассе самолёта, что повлекло гибель 298 человек.Группа Bellingcat, проводившая журналистское расследование по факту авиакатастрофы малазийского «Боинга», уверена, что «Хмурый» (экс-офицер ГРУ Сергей Дубинский) возглавлял подразделение, занимавшееся переброской ЗРК «Бук» непосредственно перед падением MH17.Павел Каныгин, представитель российских СМИ также сообщил в прямом эфире, что задавал Рубану вопрос о сбитом «Боинге», но Владимир отказался что-либо рассказать, сославшись на страх «не снести головы».Напомним, что Владимир Рубан задержан восьмого марта с арсеналом оружия при попытке пересечения линии разграничения на Донбассе. Сейчас Рубан находится под арестом, ему предъявлено обвинение в подготовке терактов.