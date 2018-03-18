Samsung подготовила Galaxy Note 9 к выходу на рынок

Samsung Galaxy Note 9 получил 6,3-дюймовый дисплей стандарта Super AMOLED с разрешением изображения QHD+. В аппаратной основе будет работать процессор Exynos 9810 для европейского рынка и Snapdragon 845 для США и Китая. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, а флеш-накопитель предоставит 64 или 256 Гб свободного места.Официально Galaxy Note 9 должен предстать перед публикой в августе текущего года. Эксперты прогнозируют этому смартфону необычайно высокую стоимость, поскольку прошлое поколение тоже не отличалось низкими ценами. Модификация на 256 гигабайт вряд ли появится на российском рынке официально.