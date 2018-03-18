Samsung подготовила Galaxy Note 9 к выходу на рынок
Компания Samsung провела регистрацию смартфона Galaxy Note 9 на территории Колумбии и теперь его можно будет там выпустить в продажу. Отмечается, что девятое поколение флагмана должно оказаться сильно похожим на предыдущую модификацию.
Samsung Galaxy Note 9 получил 6,3-дюймовый дисплей стандарта Super AMOLED с разрешением изображения QHD+. В аппаратной основе будет работать процессор Exynos 9810 для европейского рынка и Snapdragon 845 для США и Китая. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, а флеш-накопитель предоставит 64 или 256 Гб свободного места.
Официально Galaxy Note 9 должен предстать перед публикой в августе текущего года. Эксперты прогнозируют этому смартфону необычайно высокую стоимость, поскольку прошлое поколение тоже не отличалось низкими ценами. Модификация на 256 гигабайт вряд ли появится на российском рынке официально.
Samsung Galaxy Note 9 получил 6,3-дюймовый дисплей стандарта Super AMOLED с разрешением изображения QHD+. В аппаратной основе будет работать процессор Exynos 9810 для европейского рынка и Snapdragon 845 для США и Китая. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, а флеш-накопитель предоставит 64 или 256 Гб свободного места.
Официально Galaxy Note 9 должен предстать перед публикой в августе текущего года. Эксперты прогнозируют этому смартфону необычайно высокую стоимость, поскольку прошлое поколение тоже не отличалось низкими ценами. Модификация на 256 гигабайт вряд ли появится на российском рынке официально.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00