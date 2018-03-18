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В Китае строят круизный лайнер для полярных путешествий

Как сообщает новостное агентство Синьхуа, в Китае начались работы по сооружению нового круизного лайнера. Так отмечается, что данное судно будут применять для туристических экспедиций в полярные регионы.

В Китае строят круизный лайнер для полярных путешествий


Строительство круизного лайнера должно завершиться в конце лета 2019 года. Известно, что строительные работы проводятся на одном из заводов Цзянсу и в процессе участвуют специалисты компании China Merchants Industry Holdings. В проектном отчете указано, что длина корабля составит 104,4 метра, ширина - 18,4 метра, а вес достигнет отметки в 7,4 тонны. Что касается скорости, то ее минимальный показатель будет на уровне 15,5 узла, то есть 28,7 километра в час.

Основной изюминкой круизного лайнера будет электрическая пропульсивная установка. Вместе с современной системой управления она сможет предоставить кораблю отличную проходимость в ледяных условиях севера.
В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:30
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