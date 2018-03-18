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Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских

По приезду в Челябинск Алексей Панин решил поговорить на «русскую» тему и записал видеоролик.

Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских


Стоя у приоткрытого окна с обнаженным торсом, покрытым татуировками, поставив чашечку кофе на подоконник, артист делился с общественностью собственными мыслями на тему проблем русских в общении друг с другом. По мнению Алексея, людям плевать друг на друга. Выходя на улицы, народ превращается в скотов. И национальное понятие, которое преследуют скоты, Алексей Панин видит в том, чтобы утопить друг друга, никого не пропустив.

Привел актер в пример Европу, мол, там тоже вряд ли все хорошо, но там люди – улыбаются. И сделал вывод: пока народ не научится улыбаться друг другу, пространству, не начнут с себя и не сделают навстречу другому первый шаг, ничего позитивного не будет происходить в жизни.

Когда-то его коллега по цеху и тезка Алексей Серебряков в одном из интервью заявил, что в России движут сила, хамство и наглость. Многие тогда на это изречение оскорбились, а Панин тезку поддержал: «Жители России не уважают друг друга и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою быдлосилу».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:00
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